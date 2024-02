Schwerer Unfall auf B 101 bei Freiberg: Polizei hat ersten Zeugen

Am Gewerbegebiet Häuersteig ist am Mittwochmorgen ein Passant angefahren worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Im Zusammenhang mit dem schweren Unfall auf der B 101, bei dem am Mittwochmorgen ein Fußgänger am Freiberger Gewerbegebiet Häuersteig schwer verletzt worden war, hat sich ein erster Zeuge bei der Polizei gemeldet. Er hat unter anderem Aussagen zum Fahrverhalten des BMW-Fahrers gemacht, der an dem Unfall beteiligt war. Das hat Andrzej Rydzik von...