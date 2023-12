Sechsjähriger Junge rennt in Freiberg vor ein Auto und wird schwer verletzt

Laut Polizei war das Kind am Dienstagabend am Roten Weg hinter einem Bus über die Fahrbahn gerannt und wurde von einem Pkw erfasst.

Freiberg.

Ein sechsjähriger Junge ist beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagabend in Freiberg nach gegenwärtigem Kenntnisstand schwer verletzt worden, konnte nach Auskunft seiner Mutter aber das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge kurz nach 18 Uhr am Roten Weg hinter einem Linienbus über die Fahrbahn gerannt. Dabei wurde er von einem von rechts kommenden Pkw Audi (Fahrer: 28) erfasst. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. (bk)