Seit 40 Jahren treuer Fan von Andy Borg: Die besondere Geschichte der Conny Goldmann aus Freiberg

Seit Jahren reist sie zu seinen Konzerten, am Freitag hatte sie es nicht weit: Conny Goldmann traf ihr Idol im Tivoli. Der Schlagersänger war begeistert von den Fans und dem historischen Konzerthaus.

Lichtmess im Erzgebirge, am Freitag wurden die Schwibbögen eingepackt. Auch Andy Borg hätte seine Weihnachtsbeleuchtung wegräumen sollen. Aber er war ja in Freiberg. „Ich bin ein Weihnachtsfreak“, erzählte der Schlagersänger der „Freien Presse“. In seinem Wohnhaus in Bayern habe er erzgebirgische Volkskunst in den Fenstern stehen.