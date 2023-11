Selbstbedienungsschrank „Fräulein Herzgemacht“ in Langhennersdorf kommt gut an

Das Angebot mit Kasse des Vertrauens stößt auf große Resonanz. Linda Starke hat es an der Hauptstraße in Langhennersdorf eingerichtet.

„Fräulein Herzgemacht“ heißt der Selbstbedienungsschrank an der Hauptstraße 81 a in Langhennersdorf. Laut der Betreiberin Linda Starke kommt das Angebot gut an. „Seit dem Start am 22. April ist die Resonanz groß“, so die 31-jährige gelernte Krankenschwester, die in einem Freiberger Pflegeheim arbeitet. Angeboten werden Figuren und...