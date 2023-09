Sieben Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf B 101

Auffahrunfall in Brand-Erbisdorf: BMW schiebt BMW auf VW mit Hänger

Sieben Verletzte und Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag auf der B 101 in Brand-Erbisdorf. Laut Polizei hatte der Fahrer (33) eines VW mit Hänger auf Grund ungewöhnlicher Geräusche an seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn angehalten und die Warnblinkanlage aktiviert, woraufhin ein...