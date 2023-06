Siebenlehn: Erste Sonderausstellung im historischen Rathaus

Mehr als 130 Gäste hat die Otto-Altenkirch-Ausstellung im historischem Rathaus in Siebenlehn seit ihrer Wiedereröffnung am 1. Mai gezählt. „Unsere kleine Gemäldeschau mit den Bildern des Landschaftsmalers kommt gut an“, so Ortsvorsteher Frank Grießbach, der sich mit weiteren Mitstreitern um die Schau in den Räumen der ehemaligen Sparkasse kümmert.