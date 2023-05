Siebenlehner Wohnsiedlung: Erst brennt ein Kompost, dann gibt es eine Explosion

Nach einer Explosion auf einem Grundstück in der Weststraße in Siebenlehn am Samstagabend sind Spezialisten des Landeskriminalamtes Sachsen im Einsatz gewesen. Zunächst war ein Kompost in Brand geraten. Dabei wurden ein Zaun, eine Hecke, ein Gartengerät sowie ein Gewächshaus beschädigt. Während die Anwohner versuchten, den Brand zu löschen, kam es...