So macht die Montanregion Spaß – Mitmach-Weg in Freiberg hat das Zeug zum Geheimtipp

Der neue Familienwanderweg „Mit Otto auf Entdecker-Spur“ wurde am Donnerstag in Freiberg eröffnet. An der rund zwei Kilometer langen Strecke von der Altstadt bis zur Reichen Zeche gibt es elf Stationen.

So sieht Begeisterung aus: Die Vier- bis Sechsjährigen der Freiberger Kita „Spielhaus“ haben am Donnerstag den neuen Erlebnisweg „Die Entdecker-Spur“ in Besitz genommen. Dieser führt von der historischen Altstadt zur Reichen Zeche, also zum Forschungs- und Lehrbergwerk/Silberbergwerk Freiberg. Am Spielturm in Form eines Förderturms am...