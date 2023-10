Solarpark nahe Zethau: Was an den Plänen geändert wurde

Die überarbeiteten Pläne für den Solarpark zwischen Zethau und Großhartmannsdorf sind in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt worden. Die Fläche wurde etwas verkleinert.

Ein Solarpark in einer in der Region bislang nicht gekannten Größe soll zwischen Zethau und Großhartmannsdorf entstehen. Die Pläne für die knapp 100 Hektar große Anlage wurden noch einmal überarbeitet. In der jüngsten öffentlichen Ratssitzung in Zethau stellte das Projektteam um Henning Kothe, Geschäftsführer des Unternehmens Stream Tec...