SpG Lichtenberg/Langenau: Mittelsachsens junge Kickerinnen stürmen ins Sachsenfinale

Die C-Juniorinnen der SpG Lichtenberg/Langenau stehen in der Endrunde der Hallen-Landesmeisterschaft. Die jungen Fußballerinnen überzeugten vor allem als Team.

Heiko Bernig hätte bei diesen namhaften Konkurrenten durchaus mit einem anderen Ausgang gerechnet. In der Vorrunde der Hallen-Landesmeisterschaft, die am Sonntag in Brand-Erbisdorf ausgetragen wurde, standen seine C-Jugend-Fußballerinnen der SpG Lichtenberg/Langenau immerhin gegen den FC Erzgebirge Aue, den 1. FFC Chemnitz und den DFC...