Stadtratswahl Freiberg: Das SPD-Programm steht - Mitstreiter willkommen

Als eine der ersten in Freiberg haben die Sozialdemokraten ihr Programm für die Kommunalwahl aufgestellt. Wen man von der SPD schließlich wählen kann, entscheidet sich am 6. März.

Die Stadtratswahl am 9. Juni rückt näher. Am 6. März will nun auch die SPD Freiberg die Kandidierenden wählen, die für die SPD antreten. Noch sei alles offen, auch parteilose Mitstreiter sind willkommen. Wer sich mit den Grundwerten der SPD verbunden fühlt und für die Partei im Stadtrat mitwirken will, kann sich beim Ortsverband melden,...