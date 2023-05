Stau auf A4 in Richtung Dresden

Auf der A4 zwischen Dreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff ist es am Donnerstagmorgen in Folge eines Unfalls zu einem Stau gekommen. Wir die Pressestelle der Polizei Dresden mitteilt, waren zwei LKW beteiligt. Gegen 8.30 Uhr war die Beräumung beendet. Aktuell kommt es noch immer zu Verzögerungen. Autofahrer, die in Richtung Dresden...