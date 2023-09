Strampeln für die Fitness: Pflegeunternehmen im Erzgebirge bietet Gesundheitswoche für Mitarbeiter

Rund 700 Mitarbeiter arbeiten in den Häusern der Münch-Stiftung zwischen Lichtenberg und Neuhausen. Will der Arbeitgeber in der Pflege attraktiv bleiben, muss er einiges unternehmen.

Um sich einen gesunden Smoothie zu mixen, hat Abel Böhme während der Gesundheitswoche der Stiftung Münch kräftig in die Pedale getreten. Der Heilerziehungspfleger, der in der Sozialtherapeutischen Wohnstätte in Neuhausen arbeitet, gehört zu den zahlreichen der rund 700 Stiftungsmitarbeiter, die das Angebot der Gesundheitswoche angenommen