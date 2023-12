Straßenbau: Diese fünf Projekte hat sich der Landkreis für 2024 vorgenommen

Auf der Prioritätenliste für nächstes Jahr stehen einige lange bekannte Sorgenkinder unter den Kreisstraßen in Mittelsachsen. Nun ist klar, wie das Fördergeld aus Dresden verteilt wird.

Im Verhältnis zu der immensen Summe von 100 Millionen Euro, die eigentlich für die Sanierung der 700 Kilometer Kreisstraßen in Mittelsachsen gebraucht würden, ist es nicht viel, was im kommenden Jahr mit Fördermitteln des Freistaats in Mittelsachsen verbaut werden soll. Dennoch: Eine Fördersumme von rund 4,6 Millionen Euro aus dem...