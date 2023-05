Straßenbau erhitzt Gemüter in Reinsberg

Die Bauarbeiten auf der Staatsstraße 195 durch Reinsberg sind am Dienstag, dem 23. Mai dieses Jahres, Thema einer Einwohnerversammlung in Reinsberg. Wie Bürgermeister Markus Buschkühl (parteilos) weiter mitteilt, wollen Vertreter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr ab 17 Uhr im Dörflichen Gemeinschaftszentrum an der Badstraße 5 unter...