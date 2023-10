Straßenbau nahe Frauenstein: „Buschhaus“-Wirtin kämpft ums Überleben

Die Gaststätte „Buschhaus“ liegt an der Straße zwischen Frauenstein und Neuhermsdorf, die derzeit in Teilabschnitten saniert wird. Inhaberin Silvia Sommerschuh und ihre Tochter Julia halten sich während der Bauzeit mit Feiern am Wochenende in der Gaststätte und in der Wochen mit Essenauslieferungen über Wasser. Bild: Eckardt Mildner