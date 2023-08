Streit am Freiberger Bahnhof: 25-Jähriger verletzt

Zwei unbekannte Männer sind mit dem Opfer offenbar in Streit geraten. Der eskalierte. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Polizei und Rettungsdienst sind in Nacht zum Freitag in die Bahnhofstraße in Freiberg gerufen worden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen verletzten Mann (25). Nach derzeitigem Kenntnisstand war es am Bahnhof zu einem Streit zwischen dem 25-Jährigen und zwei unbekannten Männern gekommen. Als der Disput eskalierte, habe das Duo...