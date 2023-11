Streit zwischen Auto- und Fahrradfahrer eskaliert in Freiberg

Unbekannter Fahrradfahrer tritt gegen Auto und verletzt Fahrer.

Freiberg.

Einen handfesten Streit zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer gab es Donnerstagabend in der Friedrich-Olbricht-Straße in Freiberg. Laut Polizei musste ein Autofahrer (37) verkehrsbedingt bremsen. Dabei sei es beinah zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer gekommen, der hinter ihm fuhr. Der Fahrradfahrer habe dann gegen das Auto getreten. Der Streit gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Als der 37-Jährige mit seinem Auto wegfuhr, warf der Unbekannte offenbar noch mit einem Stein nach dem Fahrzeug. Der als dunkelhäutig und schlecht Deutsch sprechend beschriebene Täter verschwand mit seinem lilafarbenen, weiß gestreiften Fahrrad. Die Polizei ermittelt. (fp)