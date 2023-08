Strohpresse brennt, Lagerfeuer ist verlassen: Feuerwehr in Bobritzsch-Hilbersdorf muss zweimal raus

Brände auf einem Feld und im Wald haben die Einsatzkräfte gefordert. In Sachen Lagerfeuer hat die Feuerwehr eine deutliche Botschaft an die Verursacher.

Doppelt gefragt gewesen sind am Donnerstag die Feuerwehren aus Bobritzsch-Hilbersdorf. Kurz nach 13.30 Uhr wurden sie wegen des Brandes einer Rundballenpresse an den Auenweg in Oberbobritzsch gerufen. Mit Mittelschaumrohr und Brechwerkzeug konnte der Brand schnell gelöscht werden. Im Einsatz waren die Ortswehren Oberbobritzsch und...