Stromausfall rund um Freiberg: Störung im Umspannwerk

Eine Störung im Freiberger Umspannwerk sorgte am Freitag für Stromausfälle in den Gemeinden rund um Freiberg. Die Ursache konnte ermittelt werden.

In der Nacht zum Freitag kam es in Freiberg zu einer Störung im Umspannwerk an der Frauensteiner Straße in Freiberg. Das bestätigte die Feuerwehr Freiberg der „Freien Presse“. Um 2.28 Uhr sei der Alarm eingegangen. Die Arbeiten auf dem Gelände hätten bis kurz vor 5 Uhr gedauert. In Folge der Störung kam es im Raum Freiberg zu...