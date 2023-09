Theater Freiberg: Beomseok Choi vom „Opernfreund“ als bester Nachwuchssänger bezeichnet

Bariton Beomseok Choi ist in Freiberg und Döbeln in der Titelpartie als Rigoletto zu erleben.

Der aus Südkorea stammende Bariton Beomseok Choi vom Mittelsächsischen Theater in Freiberg wird im Fachmedium „Der Opernfreund“ in der Bilanz der Saison 2022/23 als „Nachwuchssänger des Jahres“ bezeichnet. Kritiker Jochen Rüth begründet das mit den Worten: „Beomseok Choi zeigt in Freiberg, dass auch jungen Sängern ein fulminantes...