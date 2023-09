Theaterferien gehen mit Hits aus Musical und Film zu Ende - „Nachtschicht“ steht in Freiberg auf dem Spielplan

Am Samstag, den 9. September, legen Musiker der Mittelsächsischen Philharmonie, Schauspieler und Sänger eine unterhaltsame „Nachtschicht“ auf dem Freiberger Obermarkt ein.

Das Mittelsächsische Theater und die Philharmonie nehmen nach der Sommerpause wieder den Spielbetrieb auf. Das Bühnenprogramm zur Spielzeiteröffnung ist zwar erst am 24. September zu erleben, die erste reguläre Vorstellung am 30. September und die erste Premiere am 1. Oktober. Jedoch am ersten Tag nach den Theaterferien, am Samstag, 9....