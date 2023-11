Thema Sterbehilfe im Film: Kinopolis Freiberg redet „Tacheles“

Palliativmediziner Michael Ssuschke und Oberkirchenrat Frank del Chin sind zu Gast. Gezeigt wird ein französischer Film, der sich ums Sterben dreht.

Freiberg.

Gibt es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und aktive Sterbehilfe? Darum geht es in der Filmreihe „Tacheles“ des Kinopolis in Freiberg. Gezeigt wird der französische Film „Jackie the Wolf“. Die 74-jährige Jacqueline Jencquel hat sich entschieden, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Ihr Sohn filmt sie. Doch als sie von der bevorstehenden Geburt ihres Enkelkindes erfährt, zögert sie ...