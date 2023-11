Tierheim Freiberg organisiert erste Streunerweihnacht

Bei der Streunerweihnacht am Sonntagnachmittag im Tierheim Freiberg sollen auch Spenden für die Entwässerungsanlage des Geländes gesammelt werden.

Die erste Streunerweihnacht findet am Sonntag von 13 bis 16 Uhr im Tierheim „Albert Schweitzer“ im Münzbachtal 129 in Freiberg statt. Das kündigt Tierheimleiterin Claudia Schubert an. „Bei der Veranstaltung wollen wir auch auf unsere Wunschbäume bei Fressnapf in den Einkaufszentren Am Häuersteig und Am Bahnhof sowie bei der DM-Drogerie...