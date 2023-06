Tierpark Freiberg: Wie die Alpakas die Herzen der Zoobesucher erobern

Schon heute sind sie die Stars des Freiberger Tierparks: die drei Alpakas, die am 12. Juni in dem Minizoo Einzug gehalten haben. Die Besucher lieben das drollige Trio. „Viele Gäste kommen extra zu uns, um die Alpakas zu sehen“, sagt Zoodirektor Peter Heinrich. In der ersten Woche seit Ankunft der drei Neuzugänge seien deutlich mehr Leute in den...