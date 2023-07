Tödlicher Unfall bei Siebenlehn: Polizei nennt weitere Details

Bei dem Fahrer eines Pkw Honda, der am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der B 101 bei Siebenlehn tödlich verletzt worden war, handelte es sich um einen 81-jährigen Mann. Die Beifahrerin, die schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste, sei 76 Jahre alt. Diese Angaben hat die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch auf Nachfrage...