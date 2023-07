Tödlicher Unfall mit Pedelecfahrerin bei Helbigsdorf: Gerichtstermin steht fest

Nach dem tödlichen Unfall am 31. Juli vorigen Jahres in Helbigsdorf steht jetzt der Termin der Verhandlung am Amtsgericht Freiberg gegen den Peugeotfahrer fest. Das teilte Jochen Sell, der Direktor des Amtsgerichts, auf Anfrage mit. Demnach findet der Hauptverhandlungstermin in dieser Strafsache am 11. September, 9.30 Uhr am Amtsgericht Freiberg...