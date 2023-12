Tourismusheld Kreskowsky erhält die Medaille Mittelsachsens

Der Gästeführer, Heimatforscher und Kirchenvorsteher aus Grünlichtenberg engagiert sich ehrenamtlich an viele Stellen im Landkreis für den Tourismus und die Bewahrung regionaler Geschichte.

Michael Kreskowsky ist ein „Hans Dampf in allen Gassen“ in der Tourismusbranche Mittelsachsens. Den Heimatforscher und selbstständigen Gästeführer aus dem Kriebsteiner Ortsteil Grünlichtenberg trifft man in Mittelsachsen an vielen Orten, an denen er auch ehrenamtlich engagiert ist. Er klärt Gäste in Burgen und Schlössern sowie Museen...