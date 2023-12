Trotz Gipsarm gut gelaunt: Stefanie Hertel begeistert in Freiberg

Mit einem weihnachtlichen Programm ist die Sängerin mit ihrer Familie in der fast voll besetzten Nikolaikirche zu Gast gewesen.

Trotz Gipsarm gut gelaunt: Mit dem Weihnachtslied „Guten Abend, schön Abend“ begrüßten Stefanie Hertel, ihr Ehemann Lanny Lanner und ihr Vater Eberhard Hertel am späten Freitagnachmittag die knapp 400 Konzertbesucher in der Nikolaikirche in Freiberg. Mit dem gemeinsamen Programm „Märchenhafte Weihnacht“ begeisterte die aus dem...