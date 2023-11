Unbekannter stiehlt in Freiberg Spendenbox aus Apotheke

Ein Mann hat laut Polizei am Donnerstag die Spendenbox einer Apotheke in der Innenstadt von Freiberg mitgehen lassen.

Nicht einmal vor einer Spendenkasse machen Diebe Halt: Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag die Spendenbox einer Apotheke in der Freiberger Innenstadt gestohlen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Ihren Angaben zufolge hatte der Dieb am Donnerstag gegen 15.10 Uhr die Apotheke betreten und sich...