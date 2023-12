Unfälle wegen Straßenglätte bei Frauenstein

Mehrere Verletzte hat es nach anhaltendem Schneefall am Sonntagnachmittag in der Erzgebirgsregion gegeben

Straßenglätte und Schneefall haben in der Region um Frauenstein am Sonntagnachmittag zu Unfällen geführt. Demnach kam gegen 15.45 Uhr zwischen Hermsdorf und Frauenstein am Abzweig Schönfeld ein Pkw von der Fahrbahn ab und rutschte frontal gegen einen Baum. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, sie konnten sich jedoch selbst aus dem Auto...