Unfall auf der A 4 nahe Dreieck Nossen: Reifenteile lagen auf der Fahrbahn

Auf der Autobahn aus Dresden in Richtung Chemnitz hat sich ein Unfall ereignet.

Nossen/Wilsdruff.

Auf der A 4 aus Dresden in Richtung Chemnitz hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Wie die Polizei in einer ersten Meldung berichtete, waren daran mehrere Fahrzeuge beteiligt. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Nossen. Zwischenzeitlich gab es eine ungesicherte Unfallstelle auf dem rechten Standstreifen. Außerdem lagen Reifenteile auf der rechten und mittleren Fahrspur. Am Vormittag hat die Polizei die Warnmeldung aufgehoben. (eva)