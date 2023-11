Unfall bei Straßenglätte zwischen Reichenau und Frauenstein

Bei dem Verkehrsunfall nahe Frauenstein wurde am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein 19-jähriger Autofahrer leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Reichenau und Frauenstein ist am frühen Mittwochmorgen ein 19-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz war der junge Mann am Mittwoch gegen 3.40 Uhr mit einem Pkw Skoda auf der Reichenauer Straße in Richtung Frauenstein unterwegs. In einer...