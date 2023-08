Unfall in Freiberg: Hat der Autofahrer den Biker übersehen?

An der B101 in Freibeg hat es am Mittwochabend gekracht. Beim Abbiegen hat ein Autofahrer ein Motorrad gerammt. Der Biker kam ins Krankenhaus.

Ein Unfall hat sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Freiberger Innenstadt ereignet. Beim Abbiegen von der Bundesstraße B 101 hat ein Autofahrer vermutlich nicht auf den Gegenverkehr geachtet und ist mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der Biker wurde vom Rettungsdienst untersucht, blieb nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz aber...