Unfall mit Kremser in Oberschöna: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pferdegespann am 23. August in Oberschöna ist ein Pferd so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden musste. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin war weitergefahren. Daraufhin hatte die Polizei Zeugen gesucht. Wie ist der Stand der Ermittlungen? „Der Vorgang wurde jetzt an die...