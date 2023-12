Unfall zwischen Grillenburg und Naundorf: VW Polo landet auf dem Dach

Am Montagabend war der Fahrer von der Straße abgekommen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Montagabend kam es gegen 17.30 Uhr auf der S 194 zwischen Grillenburg und Naundorf zu einem Verkehrsunfall. Ein VW Polo war auf der Straße in Richtung Tharandt unterwegs. Etwa einen Kilometer hinter dem Ortsausgang Naundorf geriet der PKW ins Schleudern. Der Kleinwagen fuhr nach links in den Straßengraben am Waldrand, überschlug sich und...