Unfall zwischen Kleinhartmannsdorf und Langenau: Zwei Kinder und drei Erwachsene schwer verletzt

Es geschah am Donnerstag kurz nach 16 Uhr auf der Staatsstraße 235 bei Kleinhartmannsdorf. Ein 38-Jähriger war mit einem VW in Richtung Langenau unterwegs. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, kam ihm in einer Kurve ein Honda (Fahrer: 33) entgegen. Dabei geriet der VW zu weit nach links, beide stießen zusammen. Daraufhin fuhr der Honda...