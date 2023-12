Verletzten Mann in Freiberg aufgefunden: Polizei schließt Straftat nicht aus

Der 45-Jährige war am Donnerstagabend auf der Chemnitzer Straße von einem Zeugen gefunden worden. Er stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Freiberg.

Ein Zeuge hat am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr in der Chemnitzer Straße in Freiberg einen verletzten Mann aufgefunden.Die daraufhin alarmierten Polizisten trafen wenig später vor Ort auf einen 45-Jährigen, der unter Alkoholeinfluss stand und eine Verletzung an der Hand aufwies, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Mann sei zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob die Verletzungen womöglich in Zusammenhang mit einer Straftat stehen, müsse nun im Zuge der weiteren Ermittlungen erhellt werden, erklärte die Sprecherin. Das Polizeirevier Freiberg sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Unter der Telefonnummer 03731 70-0 werden Hinweise entgegengenommen. (bk)