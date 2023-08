Verunglückte Frau in Rechenberg-Bienenmühle stand unter Alkoholeinfluss

Eine Frau ist in Rechenberg-Bienenmühle schwer verletzt worden - sie stand Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss. Das hat die Polizeidirektion (PD) Chemnitz am Dienstag mitgeteilt. Danach kam der VW der 43-Jährigen am späten Montagabend auf der Alten Straße aus Richtung Holzhau kommend nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal...