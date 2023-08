Vom Quälgeist zum Erklärbär - Kevin Kühnert und die Lebenswirklichkeit in Freiberg

Als Juso-Chef trieb er die SPD vor sich her. Als Generalsekretär will er sie zusammenhalten. Für ihn kein Widerspruch. Ein Leben lang dieselben Sätze von sich zu geben, das fände er etwas "komisch". Eine Begegnung am Rand einer 150-Jahr-Feier.

Herzlich ist der Beifall, als Kevin Kühnert am Samstagnachmittag die Bühne im Freiberger Brauhaus betritt. Der Ortsverein der SPD feiert 150. Geburtstag. Der Generalsekretär bringt Grüße des Parteivorstandes in die alte Bergstadt. Später nimmt er in einer Diskussionsrunde Platz. Noch gar nicht ganz so lange her sind die Zeiten, da lag...