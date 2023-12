Von Halsbrücke und Rothenfurth nach Sayda: Weihnachtsmärkte verschönern den dritten Advent

Der Siedlerverein Halsbrücke lädt zum Weihnachtsmarkt mit Schauschmieden ein. In Sayda locken Tradition und Besinnlichkeit.

Der Siedlerverein Erzwäsche Halsbrücke eröffnet am Sonnabend um 15 Uhr einen ländlichen Weihnachtsmarkt in seinem Domizil an der Krummenhennersdorfer Straße 2a in Halsbrücke. Wie Matthias Funk als stellvertretender Vereinschef mitteilt, werden dazu neben einer Abordnung der Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft auch Halsbrücker...