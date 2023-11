Vor einer Fahrt unter Drogen könnte ein Fahrer in Freiberg Fußgänger angefahren haben

Eine Kontrolle am Samstagnachmittag bei einem 31-Jährigen brachte Anhaltspunkte zu einer Unfallflucht in der Nacht zuvor.

Freiberg.

Ein 31-jähriger Autofahrer, der von der Polizei am Samstagnachmittag in Freiberg ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss kontrolliert wurde, könnte zudem in der Nacht zuvor einen Fußgänger angefahren haben. Laut Polizei wurde der Mann am Samstagnachmittag angehalten, als er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Der Smart des Mannes wurde beschlagnahmt. Der Wagen könnte zudem im Zusammenhang mit einem Unfall gegen 3.10 Uhr stehen, als ein 34-jähriger Fußgänger auf der Meißner Gasse von einem Fahrzeug frontal angefahren und leicht verletzt wurde. Der Fahrer war weitergefahren. Die Polizei prüft nun, ob der Smart beteiligt war und wer ihn womöglich gesteuert hatte. (kru)