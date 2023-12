Vorfreude schönste Freude: In Naundorf dreht sich jetzt die Pyramide

Traditionell wird im Advent vor der Grundschule eine Pyramide in Bewegung gesetzt. Alle helfen mit.

Nirgends findet man ehrlichere Vorfreude auf das Weihnachtsfest als in den Augen von Kindern. Entsprechend wundervoll war der Pyramidenanschub vor der Grundschule im Bobritzsch-Hilbersdorfer Ortsteil Naundorf am Donnerstag. Viele hatten sich an diesem Fest beteiligt. Die Kinder aus Schule und Kita waren mit einem musikalischen Programm dabei,...