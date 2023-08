Vorgeschmack auf die Silbermanntage: Züricher Pianistin spielt Abendmusik im Dom Freiberg

Els Biesemans gestaltet am Donnerstagabend die Abendmusik im Dom St. Marien. Während der Silbermanntage ist sie Jurorin und gibt selbst ein Konzert.

Einen Vorgeschmack auf die Silbermanntage gibt es am Donnerstagabend. Ab 19.30 Uhr gastiert die in Zürich lebende Pianistin und Organistin Els Biesemans zu den Abendmusiken im Freiberger Dom. Während der Silbermanntage ist sie Jurorin und gibt selbst ein Konzert am Hammerflügel, teilt die Kirchgemeinde am Dom mit. Els Biesemans sei eine...