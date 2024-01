Vortrag zur Reichsbürgergruppe „Königreich Deutschland“, Jagd in Hainichen: Das bringt die Woche rund um Freiberg

Mehrere interessante Vorträge sind diese Woche angekündigt. Wen es dagegen in die Natur zieht, der muss zumindest am Dienstag im Hainichener Wald mit Sperrungen rechnen.

Tauwetter ist in ganz Mittelsachsen am Werk. Wer diese Woche trotzdem in die Natur will, sollte die Hinweise vom Staatsbetrieb Sachsenforst beachten. Darüber hinaus gibt es interessante Veranstaltungen im Trockenen und Warmen.