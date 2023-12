Warum der Adventskalender in Neuhausen ein einziges Rätsel ist

In der Schwartenberggemeinde öffnet eine Einwohnerin jeden Morgen für knapp 1000 Bewohner ein digitales Kalendertürchen. Und dann geht das Raten los - Ortskenntnis ist gefragt.

In der Schwartenberggemeinde wird in der Vorweihnachtszeit jeden Tag gerätselt. Viele Einwohner machen mit - die Aktion beschäftigt den halben Ort, ist Gesprächsstoff in den Geschäften und beim Plausch auf der Straße. An manchen Tagen seit dem Beginn des Monats Dezember wird besonders aufgeregt diskutiert. Und das hat folgenden Grund: