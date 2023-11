Warum der Weihnachtsbaum auf dem Christmarkt in Freiberg ohne Licht war

Am Eröffnungstag am Dienstag funktionierte die Beleuchtung des Baums zeitweise nicht.

Die 18 Meter hohe Tanne auf dem Christmarkt in Freiberg ist am Eröffnungstag am Dienstag abends zeitweise nicht beleuchtet gewesen. Das bestätigte Stadtsprecherin Katharina Wegelt am Mittwoch auf Nachfrage von „Freie Presse“. „Grund war ein Schaden, der inzwischen behoben wurde“, so Wegelt. Die Elektriker seien am Mittwochvormittag auf...