Warum die Kugelbahn-Skulptur nun doch in Blockhausen bleibt

Landrat Dirk Neubauer wollte die Siegerskulptur des diesjährigen Blockhausen-Cups zusammen mit dem Freistaat erwerben und im Landkreis platzieren. Doch aus der spontanen Idee wird nichts.

Die Kugelbahn bleibt wo sie ist: in Blockhausen. Die Siegerskulptur des diesjährigen Blockhausen-Cups der Kettensägenkünstler wird in den Abenteuerspielplatz integriert, sagt Andreas Martin, der mit seiner Frau Steffi und dem Blockhausen-Team Initiator und Veranstalter des Blockhausen-Cups ist, der in diesem Jahr zum 20. Mal die weltbesten...