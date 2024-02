Warum Kampfflugzeuge über Freiberg donnern - und was sich am Himmel über Mittweida abspielte

Ohrenbetäubender Lärm hat in Freiberg für Aufsehen gesorgt: Bundeswehrpiloten haben am Mittwoch den Tiefflug geübt. Wie tief waren sie tatsächlich? Und was hat ein Mittweidaer am Himmel entdeckt?

Mit nahezu ohrenbetäubendem Lärm sind am Mittwochvormittag Kampfflugzeuge über die Dächer von Freiberg gerauscht. Auf Anfrage der „Freien Presse" hat das Luftfahrtbundesamt der Bundeswehr die Radardaten ausgewertet. Ein Sprecher bestätigt, dass zwischen 10 und 12 Uhr insgesamt drei Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Tornado im Bereich...