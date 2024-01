Was die Tochter einer Holocaust-Überlebenden mit Freiberg verbindet

Jana Zimmer aus den USA war am Dienstag im Berufsschulzentrum „Julius Weisbach“ in Freiberg zu Gast. Ihre Mutter Klara musste hier vor 80 Jahren Zwangsarbeit für die Nationalsozialisten leisten.

Sie habe bei der Arbeit an dem Buch viel geweint, aber sie sei dadurch auch viel ruhiger geworden. So hat Jana Zimmer am Dienstag die Frage einer Schülerin am Berufsschulzentrum „Julius Weisbach“ beantwortet. Ihr Werk „Pralinen aus Tanger“ trägt den Untertitel „Erinnerungen eines Holocaust-Ersatzkindes über Kunst und